Міжбанківський долар ще трохи поступився гривні

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируванням: 7,6115/7,6560, на 12.00 ціни знизилися - 7,6050/7,6150. На момент закриття цінові рівні встановилися на позначках 7,6025/7,6150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 16.00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,6200/7,7000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2355/75, на 12.00 ціни знизилися 0,2354/59. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2352/60. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,1750 (+0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3425/1,3510. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2435/10,2890, на 12.00 ціни пішли вниз 10,2205/10,2385. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до 10,2340/10,2580.