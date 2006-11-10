Янукович заборонив Семенюк продавати ”Укрнафтопродукт”

Фонд державного майна України на доручення Кабміну своїм наказом від 9 листопада скасував проведення конкурсу з продажу пакета 50%+1 акція акціонерної холдингової компанії (АХК) "Укрнафтопродукт".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ. Кабмін пояснює своє рішення необхідністю провести фінансовий аудит компанії.

Як повідомляв УНІАН, початкова вартість пакета акцій становила 26 млн. грн.

Фіксованими умовами конкурсу було передбачено, що покупець повинен був забезпечити дохід від реалізації продукції у розмірі 200 млн. грн. - перший рік, 220 млн. грн. - другий, 240 млн. грн. – третій рік, чистий прибуток - 120 млн., 150 млн. і 180 млн. грн., відповідно.

Новий власник також повинен був продати пакети акцій АХК в інших підприємствах в розмірі менш як 25%, які не дозволяли впливати на ухвалення рішень. Вилучені кошти необхідно було спрямувати на придбання акцій в компаніях, в яких "Укрнафтопродукт" володіє пакетами в розмірі понад 25%, або на придбання нових основних засобів згідно з планом розвитку.

Довідка УНІАН. АХК "Укрнафтопродукт" була створена постановою Кабміну від 30 січня 1998 року на базі Українського об`єднання із забезпечення нафтою і нафтопродуктами "Укрнафтопродукт".

Станом на грудень 2004 року, 50% плюс 1 акція «Укрнафтопродукта» належали Фонду державного майна, 44,19% - Концерну "Нафтопродукт України", 5,21% - "Альянс-Україні" (Київ).

АХК "Укрнафтопродукт" реалізувала продукції за перше півріччя 2006 р. на суму 43,047 млн. грн., за 2005 р. - 209,726 млн. грн., 2004 р. - 1,476 млрд. грн., 2003 р. - 1,4 млрд. грн. Балансовий збиток у першому кварталі 2006 р. досяг 310,2 тис. грн., за 2005 р. - 1,543 млн. грн., 2004 р. - 1,387 млн. грн., прибуток у 2003 р. становив 11,3 тис. грн.