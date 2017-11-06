У Харкові замість складу з'явився соціальний готель

Перший в Україні "Соціальний готель" для людей, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, відкриють у Харкові.

Вже з 14 листопада в затишному двоповерховому будинку на Салтівці зможуть знайти тимчасовий притулок переселенці з Луганської та Донецької областей, а також харків'яни, які загубили свій дім в результаті пожежі, вибуху газу або обвалів, передає "Сегодня".

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За дев'ять місяців непридатне для проживання складське приміщення на вулиці Валентинівській, 23-г, перетворили на сучасний готель. Для цього провели капітальний ремонт як зовні, так і всередині.

Готель оснастили необхідними меблями і технікою. В "Соціальному готелі" постояльці будуть проживати в 23 житлових односпальних, двоспальних та сімейних номерах. Вони обладнані ліжками, шафами, столами, стільцями і холодильниками. Крім цього, в готелі будуть працювати пральня, чотири кухні, адміністративне, загальне приміщення і кімната для зберігання гуманітарної допомоги.

Також на першому поверсі спроектували три кімнати для людей з обмеженими можливостями. Одночасно готель зможе прийняти від 38 до 50 осіб.

Список людей, які зможуть зупинитися в "Соціальному готелі" на півроку, та правила проживання будуть затверджувати в міськраді. Точної суми, скільки коштуватиме номер постояльцеві, в мерії поки не називають.

Раніше в мерії говорили, що в індивідуальних випадках люди зможуть мешкати тут безкоштовно.