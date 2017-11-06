У Житомирі сьогодні пройде історико-культурний форум до 70-х роковин депортації населення Західної України

Сьогодні у Житомирі відбудеться історико-культурний форум «Операція «Захід». Вирвані з коренем» до 70-х роковин депортації населення Західної України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 6 листопада у Житомирі о 15:00 в Домі української культури відбудеться історико-культурний форум «Операція «Захід». Вирвані з коренем».

Йдеться про історико-культурний форум до 70- х роковин депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР, яку було здійснено радянською владою у 1947 році.

Участь у форумі візьмуть історики, громадськість, студенти та викладачі Житомирського державного університету імені І.Франка. Захід проходитиме у форматі дискусії.

Довідка УНІАН. Операція «Захід» – наймасовіша депортація, здійснена радянською владою в Західній Україні у 1947 році. Однією з її головних цілей було нейтралізувати діяльність Української повстанської армії та тих, хто їй допомагав. Впродовж доби було вивезено близько 78 тисяч українців до Казахстану та віддалених районів Сибіру. 21 жовтня цього року виповнилось 70 років з дня примусового виселення українців з Батьківщини.