На Житомирщині за грантові кошти ОДА проведуть телевізійний конкурс-фестиваль

На Житомирщині за грантові кошти від облдержадміністрації пройде 4-й обласний телевізійний конкурс-фестиваль «Зірочко, засвітись!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це повідомила сьогодні голова благодійного фонду – організатор фестивалю Надія Юшкевич.

У прес-конференції також взяла участь в.о. начальника управління культури облдержадміністрації Тетяна Парфентієва.

«Завдяки грантовій підтримці голови ОДА Ігоря Гундича ми маємо можливість презентувати культурно-освітній проект «Зірочко, засвітись!». Мета нашого фестивалю – віднайти «поліську зірочку», запалити її, а також нагородити за творчу дитячу працю. Фестиваль проходитиме у 2 тури, 1 тур - це кастинг, а 2 тур – гала-концерт «Зірка плюс зірка», де дітки співатимуть із "зірками" ( української естради - УНІАН) удвох», – зазначила Юшкевич.

І тур у вигляді кастингу пройде зонально у містах області: 10 листопада у Коростені, 14 листопада у — Бердичеві, 24 листопада — у Житомирі та 28 листопада у — Новограді-Волинському.

II тур як гала-концерт відбудеться у Житомирі 5 грудня цього року.

«Діти Житомирщини мають можливість відбутись у житті, а це - найголовніший результат цього проекту. У дітей є шанс вийти на велику сцену та презентувати себе та свій талант, а також нашу Житомирщину – цінність проекту саме в цьому», – зазначила Парфентієва.

До участі у конкурсі його організатори запросили учнівську та студентську молодь віком від 7 до 17 років за чотирма напрямками: вокал, художнє читання, гра на інструменті та образотворче мистецтво.

З умовами участі в конкурсі можна ознайомитись на сайті Житомирської облдержадміністрації.