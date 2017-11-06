Кличко розказав про деталі проекту "Лікар у вашому домі"

Столична влада запроваджує пілотний проект «Лікар у Вашому домі», завдяки якому кожен бажаючий зможе отримати консультацію лікаря, не відвідуючи медзаклад. Про це заявив під час презентації проекту мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що стартував проект із Подільського району. Віталій Кличко наголосив, що багато киян або не мають можливості, або часу звертатися до закладів охорони здоров’я. Тому необхідно створити умови для максимального охоплення населення якісними медичним сервісом і можливістю проконсультуватися у лікаря.

За словами Віталія Кличка, щоб охопити якомога більше мешканців столиці, проект реалізовуватиметься в кілька способів. По-перше, це облаштування стаціонарних пунктів «Лікар у Вашому домі» у багатолюдних місцях. Зокрема, в торгових центрах, ЦНАПах та інших. Мер наголосив, що у такому форматі до лікарів зможуть звертатися відвідувачі цих закладів.

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Віталій Кличко переконаний, що це дасть можливість забезпечити раннє виявлення та профілактику захворювань.

Наразі визначено вже 10 точок у Подільському районі, де будуть обладнані стаціонарні пости: в ЦНАПі Подільського району, в аптеках КП «Фармація», і в кількох супермаркетах. Віталій Кличко додав, що тут працюватимуть в основному лікарі-терапевти, сімейні лікарі, які зможуть надати загальну консультацію, а за потреби – виписати направлення до профільного спеціаліста. Будь-хто з бажаючих зможе у зручному форматі просто під час здійснення покупок чи повертаючись із роботи проконсультуватися з медиками, пройти елементарні тести на визначення індексу здоров’я, експрес-діагностування для виявлення на початковій стадії захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету, ВІЛ.

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Мер Києва також скористався послугами медиків та пройшов експрес-тестування.

«Це зайняло у мене не більше двох хвилин. І я отримав оперативно результат – щодо вмісту цукру в крові, холестерину, поміряв тиск. Так само, такий тест зможе пройти будь-хто з відвідувачів», – зауважив Віталій Кличко.

Окрім того, додав мер, другим напрямом реалізації програми є створення медичних бригад, які будуть здійснювати домашні візити. Такі бригади складатимуться з лікаря, студентів міських медичних коледжів і соціальних працівників та працюватимуть із соціально незахищеними киянами: інвалідами, дітьми із малозабезпечених, соціально неблагополучних родин, особами, які не здатні до самообслуговування.

«У нас велика кількість людей, які не можуть самостійно дістатися до лікарні. Ми будемо виїжджати до них, щоб надати необхідні послуги», – додав мер Києва.

Всього планується укомплектувати 30 таких бригад.

За словами Віталія Кличка, столична влада обрала саме Подільський район, оскільки тут уже реалізується проект із попереднього онлайн-запису на прийом до лікаря, тобто уже існує певний облік пацієнтів. Це дасть можливість сформувати список киян, яким потрібна допомога у першу чергу, в домашніх умовах, та які не можуть самостійно звернутися до лікаря та потребують постійної сторонньої допомоги.

У свою чергу заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що в Подільському районі експеримент триватиме впродовж двох місяців.

«Проект працює сьогодні перший день. Але увага до нього, я впевнений, буде значна. До кінця року проект працюватиме в Подільському районі. А вже з наступного ми будемо реалізовувати його і в інших районах міста», – наголосив Микола Поворозник.

Він додав, що проект «Лікар у Вашому домі» також передбачатиме своєчасне виявлення та попередження захворювань на ранній стадії, формуватиме усвідомлене та відповідальне ставлення населення до власного здоров’я.