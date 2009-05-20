Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 19 травня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 58,92 (+0,45) дол./бар. (з постачанням у липні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 59,65 (+0,62) дол./бар. (з постачанням у червні).