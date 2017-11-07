У Житомирі до 80-річчя обласної організації УТОГ провели виставку робіт вихованців реабілітаційних центрів

Сьогодні у Житомирі до 80-річчя обласної організації Українського товариства глухих провели виставку робіт вихованців обласних реабілітаційних центрів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська обласна організація УТОГ відсвяткувала 80 років від дня заснування. Святкові заходи проходили сьогодні, 7 листопада, у будинку культури обласної організації УТОГ за участю голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми та начальника управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Гресь.

Представники організації підготували у холі будинку культури для усіх гостей виставку робіт вихованців обласних реабілітаційних центрів регіону. «Гресь привітала присутніх зі святом та вручила почесні грамоти голови облдержадміністрації Ігоря Гундича тим, хто кожного дня працює та допомагає людям із вадами слуху – голові обласної організації УТОГ Валерію Дем’янчуку, художньому керівнику будинку культури УТОГ Галині Павлюк та організатору культурного дозвілля Олені Білоцькій», - зазначають в ОДА. Також учасники заходу переглянули святковий концерт.