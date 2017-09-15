З викраденої у львівських відділеннях МВС зброї на Майдані не стріляли – Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України (ГПУ) в ході розслідування не встановила фактів використання на Майдані у лютому 2014 року зброї, викраденої в захоплених в той час управліннях Міністерства внутрішніх справ. Про це в ефірі "112 Україна" сказав начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Читайте такожЛуценко сказав, коли завершиться розслідування справи про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року«Ми під час свого розслідування вже давно вимагали та отримали інформацію щодо цієї зброї і перевіряли на предмет тієї версії, що вона могла використовуватися, зокрема, на Майдані. На сьогодні за результатами експертних досліджень таких випадків не встановлено», –сказав Горбатюк.

За його словами "отримано зразки відстрілів зброї, яка була викрадена, і її порівняли з тими кулями і гільзами, які вилучалися з тіл потерпілих і з місця подій на Майдані".

Він зазначив, що після експертиз не виявлено застосування викраденої зброї МВС ні щодо учасників протестів, ні щодо спецпризначенців.

Раніше МВС підтвердило, що 18-19 лютого 2014 року в районних відділеннях міліції у Львівській області і ДАІ Львівського міськуправління було захоплено 1225 одиниць вогнепальної зброї і боєприпасів різного калібру. В Управлінні МВС у Тернопільській області захопили дев'ять пістолетів і три помпові рушниці «Форт».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. За даними МВС, з 18 лютого по 2 березня 2014 року при виконанні службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Крім цього, Горбатюк повідомив, що в рамках розслідування подій на Майдані вже допитано генпрокурора Юрія Луценка, однак деталей допиту він не розкрив, посилаючись на таємницю слідства.

Нинішній генпрокурор Юрій Луценко в лютому 2014 року на сцені Майдану практично підтверджував викрадення зброї, заявляючи, що «рано чи пізно вона приїде на Майдан». Водночас Луценко тоді зазначав, що протестувальники не мають наміру ні в кого стріляти, але будуть захищатися.