Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,5930/7,6215, до 12:00 звузився спред - 7,6110/7,6195 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2387/0,2402, до 12:00 ціни піднялися до 0,2396/0,2404.

На російському валютному ринку курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 31,6865 (-0,1435).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3631/1,3633, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,3410/10,3790, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3810/10,4005.