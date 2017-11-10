Прокуратурі Лос-Анджелеса довелося створити цілий підрозділ у справах зґвалтованих зірок

Прокурор округу Лос-Анджелес Джекі Лейсі заявила про створення спеціального підрозділу, який займеться розслідуванням звинувачень у сексуальних домаганнях у Голлівуді, повідомляє The Los Angeles Times.

За словами Лейсі, відділ займеться розслідуванням звинувачень на адресу продюсера Харві Вайнштейна, режисера Джеймса Тобака і актора Еда Вествіка. До групи увійдуть досвідчені прокурори, які раніше розслідували злочини сексуального характеру, передає DT.UA.

Вони повинні будуть забезпечити "єдиний підхід до цих справ, що відповідає стандартам кримінального переслідування".

Раніше The New York Times з посиланням на декількох актрис повідомила про сексуальні домагання Вайнштейна. Він начебто пропонував посприяти у кар'єрному зростанні за близькість з ним. Пізніше про домагання розповіли актриси Анджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу. Харві Вайнштейн заперечує, що примушував жінок до сексу. Після цього Weinstein Company звільнила Вайнштейна. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман оголосив про початок розслідування відносно компанії Вайнштейна після секс-скандалу навколо нього.