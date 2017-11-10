З початку року більше тисячі жителів Житомирщини підписали контракт із ЗСУ

З початку цього року більше тисячі жителів Житомирщини підписали контракт із Збройними Силами України. Про це УНІАН повідомили у секторі мобілізаційної роботи апарату Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, “ з початку цього року 1 тис. 48 жителів області підписали контракт із Збройними Силами України”. Пільги військовослужбовцям - контрактникам регламентуються Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (від 21.12.91 № 2011-XII -УНІАН).

Так, під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу мають право на отримання житла за рахунок держави, речове та медичне забезпечення, тощо.

Заробітна плата військовослужбовця-контрактника - від 7 тис. грн. Детальніше з вимогами до прийняття на військову службу за контрактом можна ознайомитися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.