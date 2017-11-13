МЗС: український моряк після піратського полону у Нігерії повернувся додому

Міністерство закордонних справ України підтвердило звільнення з піратського полону українського моряка, захопленого поблизу берегів Нігерії. Про це УНІАН сказав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Керівництво німецької судноплавної компанії підтверджує, що члени екіпажу одного із суден, яких було викрадено у жовтні цього року в Нігерії і серед яких був один громадянин України, вчора прибули до Франкфурта-на-Майні", - повідомив Кирилич.

"Як підкреслює представник судноплавної кампанії, операція зі звільнення стала можливою завдячуючи чіткій взаємодії судноплавної компанії, спеціальних органів влади у Нігерії та дипломатичних представників", - сказав Кирилич.

Окремо він уточнив, що український моряк вже покинув Німеччину та повернувся на Батьківщину.

"Громадянин України у Франкфурті пройшов медичний огляд і повернувся до України", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль» поширила інформацію, що український моряк потрапив у піратський полон поблизу берегів Нігерії.