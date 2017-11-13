Міграційна служба спростувала інформацію про злом бази даних українських паспортів
Зазначається, що ця база не підключена до Інтернету, тому ніякого злому не було.
Державна міграційна служба України спростовує інформацію російських ЗМІ про злом бази даних українських паспортів і просить не поширювати провокаційної інформації. Про це йдеться у заяві відомства в Facebook.
Зазначимо, раніше у мережі поширювали інформацію про злом бази даних українських паспортів.
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"Невичерпною є енергія фсб-ботів у прагненні посіяти паніку серед населення в Україні, цю б єнергію на благо народу... Офіційно: ніякого злому бази даних українських паспортів не було. І ця база не підключена до Інтернету. Бажаємо агентам російської пропаганди якнайшвидше написати явку з каяттям і добровільно здатися українським правоохоронцям. Також просимо свідомих громадян не підтримувати агітацію кремля і не розповсюджувати провокативну інформацію.", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, раніше в Іспанії заявили про втручання російських хакерів у каталонську кризу.