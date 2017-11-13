Міграційна служба спростувала інформацію про злом бази даних українських паспортів

Державна міграційна служба України спростовує інформацію російських ЗМІ про злом бази даних українських паспортів і просить не поширювати провокаційної інформації. Про це йдеться у заяві відомства в Facebook.

Зазначимо, раніше у мережі поширювали інформацію про злом бази даних українських паспортів.

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"Невичерпною є енергія фсб-ботів у прагненні посіяти паніку серед населення в Україні, цю б єнергію на благо народу... Офіційно: ніякого злому бази даних українських паспортів не було. І ця база не підключена до Інтернету. Бажаємо агентам російської пропаганди якнайшвидше написати явку з каяттям і добровільно здатися українським правоохоронцям. Також просимо свідомих громадян не підтримувати агітацію кремля і не розповсюджувати провокативну інформацію.", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше в Іспанії заявили про втручання російських хакерів у каталонську кризу.