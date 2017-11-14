Суд в Одесі продовжив тримання під вартою фігуранта "справи 2 травня" Долженкова

Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року Сергія Долженкова, якого підозрюють в сепаратизмі та організації масових заворушень.

Як повідомили УНІАН у суді, відповідне рішення ухвалене 13 листопада.

Арешт Долженкова продовжено до 12 січня.

Питання по запобіжний захід другому фігуранту - росіянину Євгену Мефьодову - планується розглянути цього тижня, на засідання з Києва має прибути його адвокат Валентин Рибін.

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Як повідомила УНІАН координатор громадської комісії «Група 2 травня» Тетяна Герасимова, запобіжний захід Долженкову (прізвисько «Капітан Какао») продовжено в рамках пред'явленої підозри в сепаратизмі (2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

«Він і Мефьодов були затримані в залі Іллічівського міського суду 18 вересня після оголошення виправдувального вироку всім фігурантам. Вночі 19 вересня в залі Київського райсуду Одеси їм обом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - нагадала Герасимова.

Вона додала, що 11 жовтня їм було пред'явлено ще одну підозру - за ч. 2 ст. 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. У зв'язку з другою підозрою той самий Київський районний суд санкціонував їм ще один запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше обидві справи були об'єднані в одне провадження, а захисники підозрюваних оскаржили обрання запобіжного заходу.

«8 листопада Апеляційний суд Одеської області скасував рішення Київського суду про взяття Долженкова і Мефьодова під варту, але виніс власну ухвалу, згідно з якою фігуранти мали залишитися в СІЗО до 17 листопада», - пояснила Герасимова.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі. Пізніше були висунуті додаткові підозри.

Прокуратура Одеської області оскаржила виправдувальний вирок.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому було розташоване наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних опинилися 19 фігурантів, 5 із яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.