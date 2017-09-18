Вирок у справі 2 травня в Одесі: під судом сталися сутички (фоторепортаж)

Активісти, незадоволені сьогоднішнім виправдувальним вироком щодо фігурантам "справи 2 травня", намагалися штурмувати будівлю суду у Чорноморську.

Вони хочуть не допустити звільнення фігурантів, виправданих у ході сьогоднішнього засідання, передає "Думская".

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Періодично виникають сутички із правоохоронцями, які охороняють суд. Активісти застосували сльозогінний газ, поліція змушена була відповісти тим же.

Зазначається, що всіх виправданих учасників процесу вивели з будівлі разом з дружинами і адвокатами, їх вивезли в автозаку. Активісти відступають.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня міський суд Чорноморське Одеської області визнав невинними обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року, в частині подій на Грецькій площі. Суд постановив звільнити в залі засідання п'ятьох обвинувачених.

Але одразу після виправдувального вироку затримали двох фігурантів справи про трагічні події 2 травня 2014 року українця Сергія Долженкова і громадянина РФ Євгена Мефедова.