Шанувальники гурту "Грибы" не попрощаються в Україні: музиканти скасували тур

Популярний український гурт "Гриби", який заявив, що з 31 грудня 2017 року припиняє концертну діяльність, скасував прощальний тур в Україні, Росії і Європі. Про це передає Realist.

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Так, 29 листопада у "Грибів" був запланований концерт у білоруському Мінську, однак його скасували. Слідом за ним був скасований і весь тур. Чи перенесуть концерт - невідомо.

Причиною стало те, що музиканти не встигли записати новий матеріал для альбому "Будинок на колесах. Частина - 2".

Відзначимо, що в програму туру входили три концерти в Києві. Всього восени-взимку 2017-2018 вони повинні були відіграти 14 концертів: в Лондоні, Берліні, Гамбурзі, три виступи в Києві і два в Москві.