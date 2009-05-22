У Черновецького розраховують на добрі стосунки з Ульянченко

В Київській міській державній адміністрації впевнені у збереженні гарних відносин з Секретаріатом Президента України після зміни його керівника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи на прохання журналістів призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента.

«У нас були і будуть гарні стосунки», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Для нас є Президент, і всі відносини залежать від того, які відносини у Президента. А у Президента одне – виконуй Конституцію, закони і працюй. Яка нам різниця, хто буде главою (СП)», - пояснив свою позицію А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також зауважив, що між столичною адміністрацією і адміністрацією Київської області, незважаючи на зміну її керівника, також будуть гарними.