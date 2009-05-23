Кабмін схвалив ряд змін до Бюджетного кодексу
На користь місцевих бюджетів
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому розширеному засіданні схвалив ряд змін до Бюджетного кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, змінами пропонується, що податок на землю і податок з власників транспортних засобів у повному обсязі буде надходити до місцевих бюджетів.
Податок з доходів фізичних осіб також буде надходити до місцевих бюджетів відповідно до місцезнаходження підприємств, їх філіалів і реєстрації фізичних осіб.
Також документом пропонується зараховувати до місцевих бюджетів кошти надпланових надходжень від загальнодержавних податків і зборів.
Крім того, документом передбачено, що уточнення місцевих бюджетів у плані дохідної частини може проводитися за підсумками кварталу, а не півріччя.
Також зміни дають право головам сільських і селищних рад через рішення відповідних рад у міжсесійний період приймати рішення про перерозподіл міжбюджетних трансфертів із подальшим внесенням змін до місцевих бюджетів.
Сьогодні проект змін буде відкоректований і уточнений у ході нараді за участю сільських і селищних голів з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів. І, як заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, наступного тижня документ може бути прийнятий у Верховній Раді.