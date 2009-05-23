Кабмін схвалив ряд змін до Бюджетного кодексу

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому розширеному засіданні схвалив ряд змін до Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, змінами пропонується, що податок на землю і податок з власників транспортних засобів у повному обсязі буде надходити до місцевих бюджетів.

Податок з доходів фізичних осіб також буде надходити до місцевих бюджетів відповідно до місцезнаходження підприємств, їх філіалів і реєстрації фізичних осіб.

Також документом пропонується зараховувати до місцевих бюджетів кошти надпланових надходжень від загальнодержавних податків і зборів.

Крім того, документом передбачено, що уточнення місцевих бюджетів у плані дохідної частини може проводитися за підсумками кварталу, а не півріччя.

Також зміни дають право головам сільських і селищних рад через рішення відповідних рад у міжсесійний період приймати рішення про перерозподіл міжбюджетних трансфертів із подальшим внесенням змін до місцевих бюджетів.

Сьогодні проект змін буде відкоректований і уточнений у ході нараді за участю сільських і селищних голів з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів. І, як заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, наступного тижня документ може бути прийнятий у Верховній Раді.