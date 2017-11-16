Кількість українських заручників зростає за рахунок цивільних - нардеп

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зауважує, що кількість українських заручників на окупованих територіях країни а також у Росії зростає, в першу чергу, за рахунок цивільних, яких звинувачують за надуманими приводами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

“У нас на сьогодні зростає кількість заручників як на окупованих територіях, так і політв'язнів Кремля”, - зауважила депутат.

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Вона нагадала, що на окупованих територіях, згідно з інформацією Служби безпеки України, на сьогодні в заручниках знаходиться 157 громадян України — це цивільні та військові.

“Кількість заручників, в першу чергу, зростає за рахунок цивільних, яких хапають за надуманими приводами, і звинувачуючи у підготовці терактів чи в диверсіях”, - сказала перший віце-спікер.

При цьому, зауважила вона, зі списку 157 осіб на сьогодні бойовики підтверджують українській стороні місце знаходження лише 88 громадян України. В першу чергу, додала Геращенко, йдеться про військовослужбовців.

Геращенко наголосила на необхідності розблокувати питання звільнення заручників і надалі займатися розшуком зниклих безвісти.

Як повідомляв УНІАН раніше, Геращенко заявляла, що українська сторона у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та її підгруп не піде на шантаж щодо включення в обмін полоненими осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної сотні.