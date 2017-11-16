У Дніпрі розмалювали фарбою фасади російських банків

Вночі в Дніпрі невідомі розмалювали фасади російських банків. На стінах і вікнах з'явилися написи "Сепари" і "Геть з України", передає dp.vgorode.ua.

Читайте такожВ Одесі активісти заблокували відділення "Альфа-банку" та "Сбербанку" (фоторепортаж, відео)Від креативу художників постраждали "Альфа-Банк" і "Сбербанк", пишуть в соцмережі. Крім малюнків і написів на дверях також залишили наклейки з тим же змістом.

Свій вчинок дніпряни знімали на відео і виставили в соціальну мережу. Користувачі ж таке рішення хлопців не підтримали, і навіть засудили за боягузтво.