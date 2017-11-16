У Дніпрі розмалювали фарбою фасади російських банків

15:30, 16 листопада 2017
Суспільство
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Свій вчинок дніпряни знімали на відео і виклали в соціальну мережу.

УНІАН

Вночі в Дніпрі невідомі розмалювали фасади російських банків. На стінах і вікнах з'явилися написи "Сепари" і "Геть з України", передає dp.vgorode.ua.

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Свій вчинок дніпряни знімали на відео і виставили в соціальну мережу. Користувачі ж таке рішення хлопців не підтримали, і навіть засудили за боягузтво.

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Теги: #фарбою російські банки#облили фарбою банки