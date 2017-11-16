Порошенко проїхався на катері УМС-1000 у відкритому морі (фоторепортаж)

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області відвідав Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України, де взяв участь у проведенні ходових випробувань катера УМС-1000.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко разом із начальником Генерального штабу Віктором Муженком, головою Держприкордонслужби Петром Цигикалом, заступником глави АПУ Валерієм Кондратюком та радником президента Віктором Назаренком піднялися на борт катера та здійснили вихід у відкрите море.

Під час випробувань морського судна, зокрема, було продемонстровано його можливості, про які детально главу держави поінформував командир Маріупольського загону морської охорони капітан 1 рангу Микола Сирінський.

Також під час відвідування загону Морської охорони ДПСУ начальник Східного регіонального управління генерал-майор Сергій Бідило та заступник командира загону капітан 1 рангу Микола Левицький також продемонстрували президентові зразки екіпірування та озброєння особового складу підрозділів морської охорони спеціального призначення Держприкордонслужби. Крім того, були продемонстровані водолазне спорядження та техніка, яку використовують прикордонники, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції.

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Маріупольський загін Морської охорони є правонаступником Керченського загону морської охорони, історія якого розпочалася в Керчі Автономної Республіки Крим. 1 серпня 2003 року частина увійшла до складу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ. Після початку протизаконної окупації території Криму Росією, за рішенням командира загону від 28 лютого 2014 року з місця базування у місті Керч вийшов корабельно-катерний склад загону для переходу в Азовське море у Бердянськ, а згодом у Маріуполь, з метою недопущення захоплення кораблів і катерів загону.

1 квітня 2014 року наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України загін було перейменовано в Маріупольський загін Морської охорони, який увійшов до складу Східного регіонального управління ДПСУ.

Раніше в Україні випробували оснащений потужним ракетним озброєнням бойовий безпілотник "Горлиця".