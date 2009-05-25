Курси валют в українських банках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,57 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара трохи знизився порівняно з 24 травня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,40-7,61 грн./дол., з продажу – 7,63-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,8%, порівняно з 24 травня, і становить 10,48 грн./євро, продажу – підвищився на 1% - до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,61 грн./євро, з продажу – в межах 10,60-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 1,8%, порівняно з 24 травня, і становить у середньому 0,2261 грн./рубель, продажу – трохи підвищився - до 0,2469 грн./рубель. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,243 грн./рубель, з продажу – 0,235-0,26 грн./рубель.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,59 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс трохи змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,51 грн./євро, що на 0,5% дешевше порівняно з 24 травня, продажу – 10,72 грн./євро, що на 1% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 1,7%, порівняно з 24 травня, і становить у середньому 0,2244 грн./рубель, продажу – підвищився на 0,7% – до 0,2494 грн./рубель.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,50/7,65 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубель – 0,20/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,70 грн., євро – 10,30/11,10 грн., рубель – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,53/7,70 грн., євро – 10,35/10,75 грн., рубель – 0,198/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 травня, становить: гривні до долара США – 7,616, до євро – 10,641075, до російського рубля – 0,2441.