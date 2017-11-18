Дорогою до Львова помер видатний український фотохудожник

Сьогодні вранці, 18 листопада, відійшов у вічність видатний український фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, особистий фотограф першого президента України Василь Пилип‘юк.

Про це повідомили його рідні на сторінці Василя Пилипюка у Facebook.

«Несподівано відійшов у Вічність коханий чоловік, найдорожчий тато, улюблений дідусь, визначний український фотохудожник Василь Пилип'юк. Повертаючись автомобілем з Київського Національного університету культури і мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, під час зупинки неподалік міста Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз - інсульт. Між 6 і 7 ранку пішов з життя. Про час та місце прощання повідомимо у подальших дописах», - йдеться у повідомленні.

Довідка. Василь Пилип‘юк - український фотограф. Лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка (1993), заслужений діяч мистецтв України. Художник Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), заступник президента Світового обєднання фотографів українців (С. О. Ф. У. США), професор Львівської національної академії мистецтв.

Три роки був особистим фотографом першого президента України Леоніда Кравчука.

Василь Пилип‘юк народився на Івано-Франківщині. Випускник факультету журналістики Львівського університету ім. І.Франка. Жив у Львові.