У Чернігові засудили адвоката, яка постачала наркотики до СІЗО

У Чернігові на цьому тижні засуджена адвоката, яка постачала наркотики у СІЗО. Як повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області, відповідний вирок виніс Новозаводський районний суд Чернігова.

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Згідно з рішенням суду, жінку засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Адвокат співпрацювала зі слідством і відмовилася від практики, через що їй присудили лише умовний термін покарання.

Як повідомляв УНІАН, факт передачі наркотиків - марихуани та опію ацетильованого адвокатом своєму підзахисному співробітники СБУ зафіксували 19 вересня.

В рамках відкритого кримінального провадження підозрюваної загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.