"Сіль" і "спайси" на кожному розі: в Україні все частіше наркотики продають через інтернет

В Україні набирає обертів продаж наркотичних засобів через інтернет з розміщенням самопальної реклами на парканах і стінах будинків.

Про це йдеться в матеріалі свіжого номера журналу «Новое время страны».

Станіслав Абрамов, який ще недавно був директором ЖЕКу в Дніпрі, часто помічає на вулицях рідного міста все нові і нові графіті, що містять дивні для непосвячених слова, зроблені вручну балончиками з фарбою: "сіль", "спайс", "шишки".

«Не потрібно володіти уважністю Абрамова, щоб помітити: стіни будинків в Дніпрі буквально розписані подібними графіті. Для людей обізнаних у них немає секрету — це пропозиції придбати наркотики через інтернет», – зазначає автор статті.

“Є таке містке слово – писець. Ось це, – Абрамов вказує на один з подібних написів, – справжній писець: наркотики можна купити на кожному розі". Він обурюється: комунальники щотижня зафарбовують самопальну рекламу наркодилерів, але тут же з'являються нові написи.

І так йдуть справи не тільки в Дніпрі – у столиці таких "рекламних постів" навіть більше. Стіни будинків, підземні переходи, будинкові арки – вони можуть бути де завгодно. Андрій Кіхтенко, начальник департаменту поліції щодо протидії наркозлочинності, з цього приводу вимовляє сакраментальну фразу: канали збуту наркотиків поступово переходять в інтернет.

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Так відбувається не тільки в Україні: Кіхтенко уточнює, що у всьому світі кількість онлайн-дилерів помітно зросла. Сприяє цьому, мовляв, розвиток нових технологій, а також анонімність інтернет-користувачів. Тепер клієнту не потрібно особисто шукати розповсюджувачів "зілля", виходити з ними на зв'язок, домовлятися про зустрічі. Досить зайти на вказаний прямо на стіні анонімний канал Telegram (месенджер для смартфонів) або спеціалізований сайт, зробити замовлення, оплатити на банківську картку або поповнити рахунок телефону. Після цього клієнту надсилають фото "закладки" — місця, де на вулиці захований пакет з наркотиками. Залишається лише підібрати його.

Онлайн-торговці ховаються за анонімними ніками. Вирахувати їх важко. Вони активізувалися останнім часом. У 2016 році МВС зафіксувало 1,9 тис. фактів збуту наркотиків, а за 10 місяців 2017-го — 3,6 тис. І якщо раніше наркопродажами в Мережі займалося 26 груп, то нині поліцейські розкрили 108 подібних структур. Багато з них є частиною міжнародних угруповань. Тому що майже всі синтетичні наркотики – так звані солі, спайс та інше – поставляються в Україну з Азії. Їхні основні споживачі – молоді люди у віці від 12 до 25 років.

У правоохоронців не завжди є можливість затримати дилерів – часом ті торгують речовинами, які безпосередньо законом не заборонені.

Ганна Маляр, юрист-кримінолог, пояснює: наркобізнесмени щороку створюють нові синтезовані препарати, а правоохоронці і МОЗ не встигають вносити їх до переліку заборонених. «Ось і виходить, що через інтернет продається все більше наркотиків, які офіційно і не зовсім наркотики, – каже експерт. – Все це вже схоже на епідемію».

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новий час країни" від 17 листопада 2017.