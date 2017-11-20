В Одесі сержант отримав 5 років в'язниці за продаж захисту танка

В Одесі суд виніс рішення посадити на 5 років у в'язниці й позбавити звання сержанта військового, який спробував продати динамічний захист танка.

Підприємливого військового затримали під час чергового продажу, передає прес-служба військової прокуратури Південного регіону України.

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"Слідством встановлено, що в лютому 2017 військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області запропонував громадянину придбати у нього навісну динамічний захист, що входить до динамічного захисту танка, який, за висновками експертів, включає в себе близько 260 гр. тротилу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Харкові затримали генерал-майора ЗСУ за підозрою в розтраті 2,4 мільйона.