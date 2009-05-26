Кабмін виділив 250 млн. на компенсації вкладів Ощадбанку СРСР

Кабінет міністрів України виділить із Державного бюджету 250 млн. грн. для виплати в цьому році компенсацій вкладів Ощадбанку СРСР.

Відповідна постанова КМУ (від 20 травня ц.р. №481) про виплату в 2009 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадбанку СРСР, розміщена на офіційному сайті уряду.

Постановою передбачено 87 млн. грн. направити на виплати вкладникам, які не одержали в 2008 р. компенсацію, передбачену постановою Кабміну від 9 січня 2008 р. №1. Сума компенсації за даною статтею не може перевищувати 1000 грн. на одного вкладника. На виплати компенсацій спадкоємцям вкладників, які померли в 2005-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також тих, які померли в 2009 р., передбачено 157 млн. грн. Зокрема, сума компенсації в даному випадку не може перевищувати 500 грн. І 6 млн. грн. направлять на виплати компенсацій спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, які померли в 2006-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також тих, що померли в 2009 р. Сума виплат за даною статтею також не може перевищувати 500 грн.

Всі кошти будуть перераховані на рахунки «Ощадбанку» і НАСК “Оранта”. НАСК “Оранта” перерахує кошти, які надійдуть на її рахунок, обласним і міським дирекціям, а також страховим компаніям “Дніпро”, “Оранта-Січ”, “Астарта”, “Орадон” і “Оранта-Лугань” для вказаних виплат.

Виплати будуть проведені до 25 грудня 2009 р.