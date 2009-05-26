Нацбанк зазначає істотне зниження дефіциту валюти

Національний банк України відзначає істотне зниження дефіциту іноземної валюти на валютному ринку України від початку травня поточного року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора.

В окремі дні пропозиція валюти домінувала на міжбанку, що дозволяло Нацбанку викупляти її, збільшуючи міжнародні резерви, зазначається у повідомленні.

На готівковому ринку пропозиція іноземної валюти збільшилася в 1,4 разу порівняно з квітнем, що зумовило її перевищення над попитом на 150 млн. дол.

У квітні ситуація була протилежною, і чистий валютний попит становив 84 млн. дол. Такі зміни мали позитивний вплив на зміцнення готівкової гривні, курс якої за операціями продажу доларів США зміцнився від початку травня на 5,4% – до 7,59 грн./дол.

«Цьому сприяє регулярне проведення Нацбанком валютних аукціонів з продажу інвалюти для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. Від початку травня було проведено п`ять таких аукціонів, на яких клієнтам банків продавалися долари США (88 млн. дол. США), швейцарські франки (1,1 млн. франків) і євро (131 тис. євро)», – зазначається у повідомленні регулятора.

Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 1,1% – до 7,6161 грн./дол. Відносно євро гривня девальвувала на 2,68% – до 10,49 грн./євро, а до російського рубля – на 4,54%, до 2,42 грн./10 рублів.