Міжнародна конференція "Чорноморський регіон: виклики співпраці" в Одесі

В середу, 27 травня 2009 р. в Одесі відбудеться міжнародна конференція на тему:

"Чорноморський регіон: виклики співпраці».

Під час конференції обговорюватимуться наступні питання:

- ситуація в регіоні у сфері безпеки, вплив блокового протистояння на регіональну співпрацю;

- аналіз "Східного партнерства" і "Чорноморської синергії ЄС";

- врегулювання "заморожених конфліктів";

- енергетична і транспортна співпраця.

Учасники:

1. Сергій Гриневецький, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

2. Хасан Мурат Мерджан, голова Комітету у міжнародних справах Великої Національної Асамблеї Туреччини.

3. Олексій Пушков, директор Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС Російської Федерації.

4. Леонід Кожара, Посол, Заступник голови Комітету у міжнародних справах Верховної Ради України.

5. Григол Катамадзе, Посол Грузії в Україні.

6. Анатолій Орел, Посол, Генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень.

7. Джунейт Юксель, член Комітету Туреччина – ЄС Великої Національної Асамблеї Туреччини.

8. Олексій Логвиненко, голова підкомітету з питань співпраці з країнами СНД Комітету у міжнародних справах Верховної Ради України.

9. Чипріан-Васіле Матеї, політичний радник Соціалістичної групи Європарламенту.

9. Георгій Проданов, Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі

Організатор конференції : ІА «Контекст-Причорномор`я».

Початок конференції - 10.00. Адреса: Одеса, готель «Лондонський», Приморський бульвар, 11

Реєстрація ЗМІ з 9.30 на місці за посвідченнями

телефон для довідок 8-067-430-31-52.

Прохання підтвердити акредитацію в ІА «Контекст-Причорномор`я»

(контактна особа — Валерій Болган) за тел. 776-12-12, 776-14-14 або за e-mail: prichernomorie@ukrpost.ua (з указуванням ЗМІ, п.і.б.., контакт., тел).