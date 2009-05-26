Міжнародна конференція "Чорноморський регіон: виклики співпраці" в Одесі
В середу, 27 травня 2009 р. в Одесі відбудеться міжнародна конференція на тему:
"Чорноморський регіон: виклики співпраці».
Під час конференції обговорюватимуться наступні питання:
- ситуація в регіоні у сфері безпеки, вплив блокового протистояння на регіональну співпрацю;
- аналіз "Східного партнерства" і "Чорноморської синергії ЄС";
- врегулювання "заморожених конфліктів";
- енергетична і транспортна співпраця.
Учасники:
1. Сергій Гриневецький, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
2. Хасан Мурат Мерджан, голова Комітету у міжнародних справах Великої Національної Асамблеї Туреччини.
3. Олексій Пушков, директор Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС Російської Федерації.
4. Леонід Кожара, Посол, Заступник голови Комітету у міжнародних справах Верховної Ради України.
5. Григол Катамадзе, Посол Грузії в Україні.
6. Анатолій Орел, Посол, Генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень.
7. Джунейт Юксель, член Комітету Туреччина – ЄС Великої Національної Асамблеї Туреччини.
8. Олексій Логвиненко, голова підкомітету з питань співпраці з країнами СНД Комітету у міжнародних справах Верховної Ради України.
9. Чипріан-Васіле Матеї, політичний радник Соціалістичної групи Європарламенту.
9. Георгій Проданов, Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі
Організатор конференції : ІА «Контекст-Причорномор`я».
Початок конференції - 10.00. Адреса: Одеса, готель «Лондонський», Приморський бульвар, 11
Реєстрація ЗМІ з 9.30 на місці за посвідченнями
телефон для довідок 8-067-430-31-52.
Прохання підтвердити акредитацію в ІА «Контекст-Причорномор`я»
(контактна особа — Валерій Болган) за тел. 776-12-12, 776-14-14 або за e-mail: prichernomorie@ukrpost.ua (з указуванням ЗМІ, п.і.б.., контакт., тел).