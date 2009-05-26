Гірників, які потрапили під завал 4 травня, шукають досі

У Донецькій області на шахті «Новодзержинська» (місто Дзержинськ) вже три тижні не припиняються пошуки трьох гірників, які потрапили під завал 4 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації шахти «Новодзержинська» Ярослава БУХТІЯРОВА, доля гірників досі невідома.

За його словами, на шахті тривають роботи з проходження пошуковим штреком №71 буропідривним способом. На сьогоднішній день вже пройдено 56 метрів. До можливого місцезнаходження трьох забійників необхідно пройти ще 13-15 метрів. Профспілковий лідер зазначив, що якщо не виникне ніяких непередбачених обставин, то гірники, задіяні в пошукових роботах, вийдуть на цю позначку в середу, 27 травня.

Експертна комісія поки що не назвала причину обвалення на шахті «Новодзержинська». Я.БУХТІЯРОВ зазначив, що до завершення пошукових робіт члени комісії не можуть спуститися в шахту і обстежувати зону аварії і, відповідно, назвати її точну причину.

Крім того, він нагадав, що 13 травня Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України повідомило, що уряд збільшив суму виплат матеріальної допомоги сім`ям загиблих гірників на держпідприємстві «Шахта «Новодзержинська» зі 100 тис. грн. до 200 тис. грн. на кожного загиблого.

Я.БУХТІЯРОВ констатував, що ці кошти надійшли на рахунки казначейства, але через відсутність відповідного рішення Кабміну на їх виплату сім`ї загиблих шахтарів досі не можуть їх одержати.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня на державному підприємстві «Шахта «Новодзержинська» о 15.50 на глибині 585 метрів сталося обрушення крівлі. Під завалом опинилися 9 гірників. 7 травня було врятовано трьох прохідників. Трьох гірників знайшли без ознак життя.