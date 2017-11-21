Активістки Femen влаштували черговий "голий" протест під адміністрацією президента (фото)

Активістки Femen неподалік від будівлі адміністрації президента в Києві влаштували акцію протесту, приурочену до Дня гідності та свободи". Про це повідомляє "Страна.uа".

На вулиці Банковій біля кордону силовиків на підході до Адміністрації президента дві активістки повністю оголили верх. На їх тілах були написані гасла в стилі "очікування - реальність".

На тілі однієї жінки написано "Dream 2013 - Free", а в іншої - "Real 2017 - Roshen".

Таким чином Femen звинувачує президента Петра Порошенка у "зливі" результатів Евромайдана, який не приніс народу України обіцяної свободи, натомість бізнес-успіхи президента пішли вгору.

"Єдиним досягненням Революції Гідності стало казкове збагачення шоколадного президента Порошенко і його кліки, - йдеться в заяві Femen з приводу нової акції. - Наснагу свободою змінилося апатією народу і олігархічної контрреволюцією. Народ в лайні, влада в шоколаді. Femen закликає врятувати досягнення Революції Гідності, відправивши негідників на смітник історії".

Акція тривала не більше хвилини, дівчат дуже швидко затримали силовики.

Як повідомляв УНІАН, у Києві гола активістка Femen запалила фаєр на пам'ятнику-гарматі.