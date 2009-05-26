За крадіжку 72 м трамвайного кабелю затримано семикласника

23:20, 26 травня 2009
Суспільство
1051 0

Знаряддя злочину – ножівка

Співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська затримали 13-річного семикласника одного з дитячих будинків, який викрав 72 м силового кабелю марки «МФ-100» з контактних трамвайних повітряних релеїв у центрі міста. Про це УНІАН повідомили у центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Підліток скоїв крадіжку силового кабелю вночі, коли повітряна контактна трамвайна лінія була знеструмлена.

Знаряддя злочину – ножівку - та викрадене вилучено. За фактом крадіжки слідчим відділом Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська порушена кримінальна справа.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter