За крадіжку 72 м трамвайного кабелю затримано семикласника
23:20, 26 травня 2009Суспільство
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Знаряддя злочину – ножівка
Співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська затримали 13-річного семикласника одного з дитячих будинків, який викрав 72 м силового кабелю марки «МФ-100» з контактних трамвайних повітряних релеїв у центрі міста. Про це УНІАН повідомили у центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Підліток скоїв крадіжку силового кабелю вночі, коли повітряна контактна трамвайна лінія була знеструмлена.
Знаряддя злочину – ножівку - та викрадене вилучено. За фактом крадіжки слідчим відділом Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська порушена кримінальна справа.
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