У Мексиці одночасно заарештували мерів 10 міст

Безпрецедентну операцію проти наркомафії провела у вівторок мексиканська прокуратура за підтримки збройних сил.

Як передає ІТАР-ТАСС, у штаті Мічоакан одночасно були заарештовані мери відразу 10 міст і населених пунктів, зокрема глава адміністрації міста Уруапан - другого за величиною і економічним потенціалом штаті. Всім затриманим інкримінуються зв`язки з наркобізнесом. Разом з мерами взяті під варту також 17 високопоставлених чиновників і службовців поліції штату Мічоакан.

Примітно, що серед затриманих мерів є представники всіх трьох основних політичних партій країни. Тому більшість спостерігачів відкидають версії політичного підгрунтя арештів напередодні призначених на 5 липня парламентських і муніципальних виборів.