Євробачення-2018: стало відомо ім'я ведучого національного відбору

Ведучим Національного відбору на "Євробачення-2018" стане комік і телеведучий Сергій Притула. Про це повідомляє інформаційний партнер конкурсу - телеканал СТБ.

Сам ведучий зізнався, що по частині жартів буде орієнтуватися на місці, а від першого прямого ефіру Нацвідбору-2018 очікує відсутності явного фаворита.

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"Хотілося б такого ж конкурентного набору виконавців, як і в попередні два роки, коли в кожному півфіналі відразу по три учасника претендували на участь у "Євробаченні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у пісенному конкурсі "Євробачення-2018", який пройедт в Португалії, візьмуть участь 43 країни.