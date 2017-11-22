Євробачення-2018: стало відомо ім'я ведучого національного відбору

20:01, 22 листопада 2017
Суспільство
1264

Ведучим Національного відбору на "Євробачення-2018" стане комік Сергій Притула.

СТБ

Ведучим Національного відбору на "Євробачення-2018" стане комік і телеведучий Сергій Притула. Про це повідомляє інформаційний партнер конкурсу - телеканал СТБ.

Сам ведучий зізнався, що по частині жартів буде орієнтуватися на місці, а від першого прямого ефіру Нацвідбору-2018 очікує відсутності явного фаворита.

Читайте також"Критикують через заздрощі": українська зірка Євробачення засудила заборону на гастролі в РФ

"Хотілося б такого ж конкурентного набору виконавців, як і в попередні два роки, коли в кожному півфіналі відразу по три учасника претендували на участь у "Євробаченні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у пісенному конкурсі "Євробачення-2018", який пройедт в Португалії, візьмуть участь 43 країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євробачення-2018#нацвідбір на Євробачення-2018