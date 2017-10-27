Євробачення-2018: свою участь у пісенному конкурсі підтвердили 43 країни

У пісенному конкурсі "Євробачення-2018", який пройде в Португалії, візьмуть участь 43 країни. Про це повідомляє esctoday.

Серед країн, які підтвердили свою участь: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Грузія, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Польща, Росія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Сербія, Україна, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

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Також візьмуть участь також країни "Великої п'ятірки" - Іспанія, Великобританія, Італія, Німеччина і Франція, які автоматично проходять у фінал разом із переможцем "Євробачення-2017" Португалією.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на Євробаченні-2017, яке проходило в Києві, переміг представник Португалії Сальвадор Собрал. Другим став представник Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Третє місце посіли представники Молдови Sunstroke Project (374).