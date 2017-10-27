Євробачення-2018: свою участь у пісенному конкурсі підтвердили 43 країни

15:23, 27 жовтня 2017
Суспільство
738 0

Пісенний конкурс Євробачення наступного року пройде в Португалії.

У наступному році конкурс пройде в Лісабоні / фото ebu.ch

У пісенному конкурсі "Євробачення-2018", який пройде в Португалії, візьмуть участь 43 країни. Про це повідомляє esctoday.

Серед країн, які підтвердили свою участь: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Грузія, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Польща, Росія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Сербія, Україна, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

Читайте такожРосійські ЗМІ вчергове розповсюдили фейки про "Євробачення-2017"

Також візьмуть участь також країни "Великої п'ятірки" - Іспанія, Великобританія, Італія, Німеччина і Франція, які автоматично проходять у фінал разом із переможцем "Євробачення-2017" Португалією.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на Євробаченні-2017, яке проходило в Києві, переміг представник Португалії Сальвадор Собрал. Другим став представник Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Третє місце посіли представники Молдови Sunstroke Project (374).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євробачення в Україні#Євробачення в Португалії