Геннадій Труханов: наступного року в Одесі відкриється нова школа

В Одесі повним ходом ведуться роботи з будівництва школи на 1000 місць на вул. М. Говорова. Це один з найвідоміших "довгобудів" в місті: роботи були розпочаті ще у 2006 році, велися повільними темпами, а потім і зовсім припинилися.

Добудувати таку необхідну для густонаселеного району установа вдалося тільки нинішній міській владі: роботи на об'єкті поновилися в минулому році.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, будівництво школи стало чи не основним проханням місцевих жителів, оскільки тут зосереджений цілий квартал багатоповерхових житлових будинків.

"Одеса - одне з небагатьох міст в Україні, яке ефективно вирішує проблему з браком місць у навчальних закладах. Це - результат грамотного підходу до закинутих і неексплуатованих приміщень, які ми повертаємо у власність міста і передаємо дітям", - прокоментував Геннадій Труханов.

Так, в минулому році в Приморському районі Одеси з'явився дитячий садок на 60 місць. 1 вересня цього року був відкритий дитячий садок на 150 місць в Малиновському районі. Готується до здачі ще один дитячий садок - на вулиці Дюковской.

Що стосується школи на Говорова, то вже виконано монтаж перегородок, пристрій перекриттів і покрівлі, фасадні роботи. В даний момент проводиться монтаж внутрішніх інженерних мереж.Окрему увагу приділено сучасній системі пожежної безпеки.

Планується, що новий навчальний заклад відкриє свої двері вже у наступному році.