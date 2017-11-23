Житомирська облрада проситиме державу виділяти АТОшникам гроші замість земельних ділянок

Житомирська облрада проситиме керівництво держави, щоб учасникам АТО виділяли замість земельних ділянок грошову компенсацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Таке рішення ухвалили сьогодні під час зустрічі у Житомирі місцеві громадські організації учасників антитерористичної операції.Круглий стіл відбувся 23 листопада у приміщенні Житомирської ОДА.

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Учасники заходу обговорили, як краще вдосконалити українське законодавство в плані надання соціальних пільг військовим.

Так, за словами керівника Центру безоплатної юридичної допомоги для учасників АТО Люсії Коберник – Сачине, українське законодавство у сфері соціального захисту військових не є досконалим.

Обговоривши цю проблему, громадські організації учасників АТО зійшлись на думці, що потрібно забезпечити безумовну реалізацію всім учасникам антитерористичної операції наданого їм державою права на отримання житлових приміщень.

Як варіант – військові можуть отримувати адекватну грошову виплату замість земельних ділянок під забудову. Але для цього потрібно вносити зміни у законодавчі акти на рівні парламенту та Кабміну.

Тому громадськість ініціює внесення відповідного питання щодо звернення депутатів обласної ради до українського уряду та парламенту. Таке звернення планують винести на чергову сесію Житомирської обласної ради, яка має відбутися вже у грудні цього року.