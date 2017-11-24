Сьогодні у Криму попрощаються з ветераном кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка

Сьогодні у Криму поховають ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яка померла 23 листопада у Сімферополі від пережитого стресу під час затримань кримських татар.

Читайте такожУ Криму через затримання татар померла ветеран кримськотатарського національного рухуПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

«Сьогодні у Криму відбуватиметься дженазе (поховання) легендарної Веджіє Абла Кашка, вбитої російськими окупантами 23 листопада 2017 року. В центральному офісі Меджлісу кримськотатарського народу приспущені державний прапор України та кримськотатарський національний прапор, обрамлені чорними стрічками», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада після затримань кримських татар російськими силовиками на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

«Представники незаконно створених органів на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування зброї, намагались незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашка, в результаті чого їй стало зле. Після того, як карета швидкої допомоги забрала потерпілу, вона померла, не доїхавши до лікарні», - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.