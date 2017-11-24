У двох районах Харкова посилили заходи безпеки

14:22, 24 листопада 2017
Суспільство
1588

Кількість піших патрулів на вулицях збільшується майже вдвічі. Поліцейським допоможуть нацгвардійці.

УНІАН

Заходи безпеки посилили у Слобідському та Московському районах, повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Читайте такожЗа останній рік Україна вийшла з групи країн, де процвітає торгівля людьми - МВСПатрулювати райони будуть працівники місцевих відділів поліції та спецпідрозділів, кінологи і нацгвардійці. Піших патрулів на вулицях стане майже вдвічі більше. Правоохоронці сподіваються, що це допоможе впоратися з вуличною злочинністю.

«Особливу увагу будемо приділяти виявленню зброї та вибухівки, тому що Харківська область межує з зоною АТО», - додав заступник начальника Слобідського відділу Віктор Вірьовка.

Заходи безпеки поліцейські планують посилити і в інших районах міста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #заходи безпеки харкові#поліція харкові