ООН погіршила прогноз світової економіки в 2009 р.

ООН погіршила прогноз темпів розвитку світової економіки, спад якої в 2009 році становитиме 2,6%, порівняно з 0,5%, які прогнозувалися в січні.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в доповіді, яку було оприлюднено сьогодні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

В документі наголошується, що більшість держав світу зіткнулися з гіршою економічною кризою з часів Другої світової війни. При цьому зазначається, що у випадку, якщо не вдасться розблоковувати світову банківську систему й фінансовий сектор, рецесія в більшості країн продовжиться і в 2010 році.