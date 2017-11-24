Не тільки дочка: журналісти знайшли на Харківщині ще одних родичів Корнета

Журналістам вдалося дізнатися, що дочка бойовика Ігоря Корнета не єдина його родичка. яка проживає у Харківській області. У селі Башкирівка живуть батьки його нинішньої дружини Наталії. Від неї у луганського сепаратиста ще двоє дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

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Спілкуватися з журналістами тесть і теща Корнета не захотіли. Сказали тільки, що вже давно не підтримують зв'язків з зятем. А ось їх син по телефону повідомив, що з сестрою спілкується вкрай рідко і підозрює, що її і дітей давно вивезли з Луганська.

"У нас з нею зв'язок дуже рідко. Він її скоріше всього вивіз", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, дочка бойовика Корнета зникла з харківського університету після викриття журналістами. ЗМІ повідомляли, що вона навчається в харківському університеті і володіє чималими коштами.