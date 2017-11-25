У Харкові суд відмовився усувати Алімпієва з посади ректора університету Повітряних сил

Дзержинський районний суд Харкова відмовив прокурору в задоволенні клопотання про відсторонення від виконання службових обов'язків ректора Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Алімпієва Максим Журавльов.

«Постановою Дзержинського районного суду Харкова клопотання прокурора про відсторонення від посади генерал-майора Алімпієва А. М. залишено без розгляду», — написав адвокат.

Він зазначив, що таким чином Алімпієв продовжує виконувати обов'язки ректора ХНУПС та начальника Харківського військового гарнізону.

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Раніше повідомлялося, що начальник ХНУПС Андрій Алімпієв відмовився вносити заставу і оскаржить запобіжний захід.

Нагадаємо, 17 листопада військова прокуратура, за підозрою в розтраті 2,4 млн. грн. на користь двох підприємств при закупівлі пального, затримала начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба генерал — майора Андрія Алімпієва Миколайовича.

А в понеділок, 20 листопада, суд визначив Алімпієву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 січня з заставою 1 млн 500 тис грн.