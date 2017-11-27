Слідчі сьогодні хочуть вручити підозру сину нардепа Попова за спробу пограбування

Слідчі Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві планують вручити підозру сину народного депутата України Ігоря Попова Богдану Попову сьогодні, 27 листопада, до 20:00. Про це УНІАН повідомило джерело в Оболонському управлінні поліції столиці.

Як зазначив співрозмовник агентства, поки що невідомо, чи обиратиме сьогодні суд запобіжний захід затриманому.

Водночас, за інформацією джерела, слідчі подаватимуть відповідне клопотання про обрання запобіжного заходу Богдану Попову в Оболонський районний суд м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, народний депутат України Ігор Попов (фракція Радикальної партії) у Facebook підтвердив, що його 14-річний син «здійснив серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину.

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Також він попросив «не пов’язувати моє горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

Джерело в МВС повідомило УНІАН, що сина Попова затримано за підозрою у розбійному нападі на магазин в Києві.

За інформацією Insider, син Попова брав участь у спробі пограбування продуктового магазину "Святковий" у Києві на пр. Рокоссовського, 3. У хлопця вилучено балаклаву і стартовий пістолет Retay калібру 9 мм з 7 набоями відповідного калібру.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбійний напад) Кримінального кодексу.