В Києві 14-річний син нардепа-"радикала" намагався пограбувати магазин (відео)

У Києві було затримано 14-річного сина народного депутата Ігоря Попова від "Радикальної партії" Олега Ляшка, який намагався пограбувати продуктовий магазин, повідомляє Insider з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що напад стався в Оболонському районі. Двоє невідомих в балаклавах влетіли до приміщення та пограбували магазин "Святковий".

"26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин "Святковий" на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий. Затриманим виявився син народного депутата та громадського активіста 2003 р.н., у нього було виявлено та вилучено балаклаву та стартовий пістолет "Retay" калібру 9 мм. з 7-ма набоями відповідного калібру", - йдеться у повідомленні.

Згодом по гарячим слідам неподалік автостанції "Полісся" затримано другого правопорушника 2002 р.н. "Обидва зловмисники зареєстровані на Оболоні у Києві", - додали джерела.

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Сам Ігор Попов в себе в Facebook написав, що його син "потрапив в погану компанію і скоїв правопорушення", однак, що саме трапилося, депутат не сказав.

"У мeне в сім’ї біда. Мій син 14-ти років попав у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих, у суспільства, у моїх рідних, у моєї найкращої команди. Слава Богу всі живі, пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень, нехай це стане уроком і сину, і мені", - написав він.

Раніше поліція затримала 12 осіб у справі про викрадення елітних авто в Німеччині.