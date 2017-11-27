Житомирська ОДА обіцяє до кінця 2018-го року забезпечити новим житлом 47 дітей-сиріт

На Житомирщині до кінця 2018-го року із новим житлом будуть 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирській області 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кінця 2018 року будуть із новим житлом, для них буде придбано 11 об’єктів житла.

Про це розповіла сьогодні, 27 листопада, т.в.о. начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Наталія Пилипчук.

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«Загалом, плануємо придбати 6 дитячих будинків сімейного типу, де проживатимуть 40 дітей, та 5 соціальних квартир для 7 дітей, у тому числі де 1 дитина - із особливими потребами. Всі будинки сімейного типу, для яких купується житло – новостворені. У 2018 році ми отримаємо субвенцію на покращення житлових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і тоді буде зрозуміло, скільком дітям ми зможемо допомогти», – сказала Пилипчук.

Також вона додала, що на наступному тижні відбудеться засідання обласної комісії щодо придбання житла. Після відповідного рішення комісії райдержадміністраціям надається 10 днів, щоб зібрати усі необхідні документи для подальшої купівлі житла.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада цього року Житомирська облрада спрямувала майже 33 млн грн на програму забезпечення житлом дітей-сиріт. Мова йде про Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки. Загальний обсяг фінансування цієї програми, що розрахована на 5 років, складає 32 млн 355 тис. грн. Для її виконання будуть залучені кошти обласного, районних, міських, селищних та сільських бюджетів. З них кошти обласного бюджету складуть 18 млн 610,1 тис. грн.

Згідно документів цієї програми, які є у розпорядженні УНІАН, у Житомирській області станом на 1 жовтня цього року на первинному обліку у справах дітей перебуває 3 тис. 23 дитини, які мають статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 2 тис. 171 дитина знаходиться під опікою та піклуванням громадян, 546 дітей виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. В інтернатних та інших закладах області перебуває 285 дітей вказаних категорій, на тимчасовому влаштуванні знаходиться 21 дитина.Також в області 678 дітей зазначених категорій взагалі не мають житла. Впродовж 2018-2022 років 334 дитини, згідно із законодавством, потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік.

Як прозвучало на сесії, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Житомирській області становить 77,72 %, переважна більшість яких ( 65%) має житло на праві користування.

Довідка УНІАН. За даними Житомирської облдержадміністрації, в Україні до кінця цього року планують придбати 62 дитячі будинки сімейного типу та 7 побудувати, а також придбати 341 об’єкт соціального житла. Для цього із державного бюджету спрямовують 277 млн 626,6 тис. грн.