У Transparency International заявляють про посилення тиску на громадських активістів в Україні

Керівник напрямку роботи з викривачами Transparency International Україна Олександр Калітенко заявляє про посилення тиску на громадських активістів та викривачів корупції в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Калітенко заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми вимагаємо як Transparency International Україна оперативного, ефективного та незалежного розслідування тих випадків тиску, які вже трапилися щодо викривачів…Якщо влада не відреагує на переслідування активістів та викривачів у Києві, то регіональні посадовці зрозуміють, що можна все - і активістів та викривачів по регіонах можна буде просто знищувати», - сказав він.

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«Тиск на викривачів та активістів дуже посилюється, причому влада зберігає мовчання і не дає оцінку цим діям і не протидіє цьому», - додав Калітенко.

«Натомість спеціальний орган, який призначений законодавчо для того, щоб захищати викривачів та співпрацювати з ними, це НАЗК, демонструє бездіяльність у цих справах», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада суддя Жовтневого районного суду міста Полтави Лариса Гольник написала у Facebook, що на неї скоєно напад.

«Тільки що на мене напали. Я біля Вічного вогню. На допомогу», - повідомила вона. У дописі Гольник розмістила фото, на якому видно, що у неї розбита голова.

У травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова, який тиснув на колегу Гольник.

Вона пов’язує напад на неї із оточенням міського голови Полтави Олександра Мамая.