Росіяни з криками "Крим наш" напали на проукраїнську акцію у Празі (відео)
За словами активістки, інцидент з росіянами стався 26 листопада.
У столиці Чехії Празі росіяни напали на учасників проукраїнської акції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє активістка Соня Поспішилова.
Читайте такожНСЖУ вимагає від правоохоронців публічного звіту про всі факти побиття журналістів
"Група росіян підійшла до нас, й після короткої словесної перепалки двоє з них кинулися на стенд, почали погрожувати, що "Росія - сильна і за необхідності і наведе тут лад", – написала Поспішилова.
Також росіяни вигукували "Крим наш", "Росія, бл**ь, сила". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, в київському аеропорту "Жуляни", аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави відбулася акція на підтримку незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка.