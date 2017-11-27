Росіяни з криками "Крим наш" напали на проукраїнську акцію у Празі (відео)

У столиці Чехії Празі росіяни напали на учасників проукраїнської акції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє активістка Соня Поспішилова.

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"Група росіян підійшла до нас, й після короткої словесної перепалки двоє з них кинулися на стенд, почали погрожувати, що "Росія - сильна і за необхідності і наведе тут лад", – написала Поспішилова.

Також росіяни вигукували "Крим наш", "Росія, бл**ь, сила". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, в київському аеропорту "Жуляни", аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави відбулася акція на підтримку незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка.