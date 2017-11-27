У Житомирі збирають кошти, щоб допомогти місцевому музею космонавтики придбати унікальну колекцію

20:52, 27 листопада 2017
Суспільство
207

70% бюджету піде на закупівлю історичної колекції значків та моделей техніки, виготовлених у період з 1957 року.

Викуп колекцій дозволить зберегти їх для подальших поколінь / фото oda.zt.gov.ua

У Житомирі збирають кошти, щоб допомогти музею космонавтики придбати унікальну колекцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Музей космонавтики імені С.П. Корольова закликає житомирян допомогти поповнити колекцію музею рідкісним приватним зібранням поштових марок, листівок, конвертів та значків", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ рамках прес-туру "Opening Ukraine" іноземні журналісти прибули на Житомирщину, де відвідали музеї - ОДА

До ініціативи вже долучилися віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Для придбання колекції необхідно 32 тис. 175 грн. Наразі українці вже зібрали онлайн 8 тис. 193 грн. Ще більше 2 тисяч є готівкою.

До кінця збору залишилося 34 дні. Про те, як долучитися до співфінансування, можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

"Кожен, хто підтримає музей космонавтики, отримає пам’ятні подарунки", - обіцяють в ОДА.

70% бюджету піде на закупівлю історичної колекції значків та моделей техніки, виготовлених у період з 1957 року. При цьому 30% коштів спрямують на зібрання листівок та конвертів, які випускались з 1957 року. Викуп колекцій дозволить зберегти експонати для подальших поколінь відвідувачів та дослідників історії космонавтики, адже потрапивши до музею, ці речі стануть частиною державного музейного фонду України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Музей космонавтики у Житомирі