У Житомирі збирають кошти, щоб допомогти місцевому музею космонавтики придбати унікальну колекцію

У Житомирі збирають кошти, щоб допомогти музею космонавтики придбати унікальну колекцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Музей космонавтики імені С.П. Корольова закликає житомирян допомогти поповнити колекцію музею рідкісним приватним зібранням поштових марок, листівок, конвертів та значків", - йдеться у повідомленні.

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До ініціативи вже долучилися віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Для придбання колекції необхідно 32 тис. 175 грн. Наразі українці вже зібрали онлайн 8 тис. 193 грн. Ще більше 2 тисяч є готівкою.

До кінця збору залишилося 34 дні. Про те, як долучитися до співфінансування, можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

"Кожен, хто підтримає музей космонавтики, отримає пам’ятні подарунки", - обіцяють в ОДА.

70% бюджету піде на закупівлю історичної колекції значків та моделей техніки, виготовлених у період з 1957 року. При цьому 30% коштів спрямують на зібрання листівок та конвертів, які випускались з 1957 року. Викуп колекцій дозволить зберегти експонати для подальших поколінь відвідувачів та дослідників історії космонавтики, адже потрапивши до музею, ці речі стануть частиною державного музейного фонду України.