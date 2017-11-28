Фігуранту "газової справи" Онищенка оголосили підозру в ухиленні від сплати податків

Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру колишньому директору ТОВ «Київпромзбут» в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, досудове розслідування встановило, що вказаний підприємець шляхом документального оформлення удаваних операцій по придбанню вугілля, мазуту та бітуму, які фактично не поставлялися, безпідставно сформував податковий кредит підприємства, що дозволило ухилитися від сплати податків на загальну суму майже 75 мільйонів гривень.

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Дії колишнього директора кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України.

На даний час досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у розмірі завданих державі збитків.

Зазначимо, що екс-директором "Київпромзбуту" є Владислав Купріяненко, який також фігурує у скандальній "газовій справі нардепа Олександра Онищенка".

У столичній прокуратурі "Українській правді" повідомили, що справа про несплату податків, за якою Купріяненку оголосили підозру, була порушена ще в травні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством. Загалом слідство встановило причетність до участі у газовій схемі 29 осіб, серед яких є і Купріяненко.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.